Посылки из-за границы: вместе ждём наши посылки

Не вставляйте, пожалуйста, картинки с трекингом Ваших посылок. Приводите эту информацию в текстовом виде, чтобы другие могли найти ее с помощью поиска в сообщениях темы.Публикуя сообщения типа " жду мою посылочку, магия форума, помоги" (не содержащие информации о перемещении почтового отправления и страны отправителя), вы нарушаете пункт правил 3.5.18Публикуя свои трек номера без трекинга с сайта Белпочты или других сайтов, Вы отнимаете чужое время. Не нужно так делать, уважайте других!

Вопрос: что значит MUC, PEK, FRA, VIE, NULL PEK, NULL, FRA и т.д.?

Ответ: Сходите на сайт http://www.17track.net/ , вбейте свой трек номер, полученный китайский результат отдайте гуглпереводчику. Он ответит, через какой транзитный город идет Ваша посылка. Но не задавайте потом вопросов, почему оно по кругу или как-то еще... Мы не знаем. А Вы просто ожидайте.

[Продавец дал мне трек номер, а он не трекается. Что делать?

Когда дал? Только что? Вчера? На большинстве сайтов написано, что посылка начнет отслеживаться через несколько дней. Более того, продавец может взять трек номер заранее и сообщит его Вам, а посылку на почту занесет завтра-послезавтра.

В общем, пробуйте проверять посылку на разных сайтах. За неделю - 10 дней не объявится, обратитесь к продавцу.

Что за трек номера Сингапурской почты RF..SG, RQ..SG, RE..SE

Возможно в случае Сингапурской почты трэкномер формата RF..SG - это 4px -более быстрая доставка до места экспорта.

RQ..SG - Quantum Solutions , так же известен как Ezyparcels - "is a one-stop cost-effective solution powered by Quantium Solutions"

Экспорт с момента получения в среднем 5-7 дней (пробивается на belpost.by).

Слежение Singapore Post RQ..SG

В трекинфо всегда 2 записи, получение и отправка в ATC (Airmail Transit Centre). Из полезного: вес, имя получателя, страна/город.

Также об этих трекномерах можно почитать в шапке этой темы http://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?f=21&t=4164

Продавец дал мне трек номер, начинающийся на RB. Это что, морем?

Ага Еще спросите, Минским?

Вторая буква это никакой не способ пересылки. Вторая буква может определять почтовую компанию, осуществляющую доставку посылки до мест транзита/экспорта и не более того. А может и не определять. Все зависит от того, какой массив трэкномеров им попадется. Не обращайте внимания на эту букву и не дурите себе голову.

Моя посылка больше 10 дней назад поступила в ММО и все не идет на таможню. Что делать?

Попробуйте написать обращение на сайте Белпочты.

Как вариант, на Вашей посылке неправильно указан адрес получателя.

Можно попробовать позвонить по телефону в Минске 222 72 30 - Начальник отдела Жанна Львовна, зам - Светлана Эдуардовна.

Информация взята отсюда

http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2547841&start=34540#p46733880

А что это за запись такая: Передано таможне (размещение в зоне таможенного контроля) MINSK PI 2 (PI3, PI4)? Моя посылка еще и через таможню идет?

Да, конечно! Причем может пробыть там и 1 день и две недели... Как "карта ляжет".

Статусы "Размещение отправления в зоне таможенного контроля"

"Подготовлено для передачи в таможню",

"Завершение таможенного контроля" - Подскажите, что это означает?]

А Вы по-русски читать умеете? Да?! Ну так прочтите еще раз.

Например, подготовлено для передачи в таможню.

Какое из слов Вам здесь непонятно?

Иногда этот статус может идти после статуса "Передано таможне".

Не обращайте внимания. Не беспокойте других и не беспокойтесь сами. Просто ожидайте дальше.