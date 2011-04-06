Посылки из-за границы: вместе ждём наши посылки

«Однажды мы нашли в пылесосе $3000». Как таможня проверяет посылки из Китая
Ответы на большинство самых актуальных вопросов содержатся в шапке темы, либо на одной из последних страниц данной темы.
Здесь ждут свои почтовые отправления и делятся сроками их прибытия, а также обсуждают работу почтовых служб. Сообщения не по теме удаляются безвозвратно.
Прежде чем задать вопрос, выберите тему
И прочитайте ответы на САМЫЕ актуальные вопросы
Про депеши можно почитать здесь: http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2547841&start=106360#p85876926
Если стоимость посылки более 22 евро и/или в таможенных декларациях CN22 будет написана такая сумма, то на превышение лимита может быть наложена пошлина.
При получении такой посылки необходимо заплатить:
- 10 рублей с января 2018 года (ранее - 5 евро (по курсу нац. банка на день входа посылки в Беларусь))
- 5,88 (сумма может измениться) рубля Белпочте за пересылку денег таможне,
- собственно пошлину, рассчитывающуюся как 15% от суммы превышения 22 евро.
Если платить не хочется, Вы можете не получать такую посылку, тогда через 30 дней ее должны отправить назад отправителю.
Вы можете прийти на почту и написать отказ от получения. Платить за это не нужно. Посылку должны отправить назад отправителю.
Вопросы возврата денег решайте с ним.
Примерные сроки перемещения международного почтового отправления почтой на текущий момент:
День 1й: Принято в обработку в учреждении международного почтового обмена (например, 01.01.2020 )
День 1й + 1-3 дня: Подготовлено для проведения таможенного контроля (см. https://webservices.belpost.by) (например, 04.01.2020 )
День 1й + 5-6 дней: Отправлено 220945 Минск Аэропорт (например, 6.01.2020 )
День 1й + 5-6 дней: Поступило в обработку 200415 Минск Общий (например, 6.01.2020 )
День 1й + 12-14 дней: Отправлено 200415 Минск Общий (например, 13.01.2020 )
День 1й + 14-16 дней: Поступило в обработку в областном центре (например, 15.01.2020 )
День 1й + 15-17 дней: Поступило в учреждение доставки (например, 16.01.2020 ) - в зависимости от почты можно идти забирать, либо подождать 2-3 часа и идти забирать. Но если не срочно, дождитесь извещения в почтовом ящике, если почта их разносит).
В случае ручного таможенного досмотра добавляйте 20-30 дней.
Приносим извинения, но из-за больших объемов поступающих отправлений, малой пропускной способности на таможне, происходит задержка в обработке почтовых отправлений в учреждении обмена Минск. Таможенное оформление мелких пакетов производится в порядке очередности поступления.
Мы делаем все возможное, чтобы ускорить данный процесс.
Еще раз приносим извинения.
Из ответа сотрудника Белпочты:
Действительно объемы почтовых отправлений Новогоднего и Рождественского периода закончились, но очень большие объемы почтовых отправлений продолжают поступать в страну с товарами, заказанными по Интернету. Объемы таких отправлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 50-70%.
Изменить или механизировать технологический процесс обработки таких отправлений в короткие сроки невозможно. .
Но мы делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию: изменен режим работы таможенной службы, увеличено количество рабочих мест операторов почтовой связи, запланирована автоматизация процесса в 2013 году.
Обработка и таможенный контроль в настоящее время проводятся в порядке очередности по датам поступления. Из таможни Вы забрать их не можете.
Приносим извинения за причиненные неудобства.
С уважением,
Васютина Елена Алексеевна
Начальник отдела международной почты
РУП "Белпочта"
От себя добавлю, здесь не хватает ответа таможни, которая на мой взгляд, больше тормозит процесс.
Если Вас не устраивают эти сроки, не изливайте недовольство на форуме. Обращайтесь непосредственно в адрес тех, кого считаете виновными. Адреса под последним спойлером в шапке темы
Другие часто задаваемые вопросы
Принято для таможенного контроля MINSK PI 2
Отправлено на ручной таможенный досмотр MINSK PI 2
Результат таможенного контроля: выпуск запрещен (Иные причины: изъятие) MINSK PI 2
то скорее всего это посылка с телефоном, а отправитель написал в таможенной декларации CN22, что это MP3 player.
Таможня вскрывает посылку, фиксирует нарушение, задерживает посылку, передает в суд дело на неустановленное лицо, которое нарушило правила заполнения декларации.
Обращаю Ваше внимание: до момента получения посылка принадлежит отправителю.
Кроме этого, таможня должна приложить все усилия, чтобы установить "неустановленное лицо". И если на конверте есть нормальный адрес, то можно попытаться стребовать с таможни, как они пытались связаться с отправителем.
Несколько лет назад была похожая история, но с занижением таможенной стоимости. Дела передавались в суд, суд присуждал конфискацию, а некоторые люди через прокуратуру опротестовывали решения и возвращали свои посылки.
Что делать в данном случае, алгоритма пока нет. Но в любом случае вина в данном случае магазинов/продавцов на Aliеxpress, JD и Вы смело можете требовать с них деньги по прошествии срока, в течение которого посылка должна была быть доставлена.
Вы можете заниматься перепиской с таможней, администрацией президента и другими органами, к примеру, как предлагается здесь:
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2547841&start=102160#p84396940
Удачи в решении проблемы. Просите продавцов заранее указывать правильное название товара и цену в CN22. Хотя многие все равно делают по своему.
Перейти по ссылке в новую тему и обсуждать там: http://forum.onliner.by/viewtopic.php?f=515&t=16479993
Максимум чему там можно доверять - дате отправки из Китая. В Беларуси до или после прохождения таможни наклеят местный трек номер формата AO...BY. О приходе посылки можно будет узнать не ранее чем извещение попадет в Ваш почтовый ящик, или на почту, где забираете посылки (если спрашиваете про свои посылки там).
Ожидайте свои посылки и следите за сроками окончания сделки.
На производстве «Минская почта» РУП «Белпочта» рассмотрено Ваше обращение, поступившее через Интернет-сайт РУП «Белпочта».
Номера почтовых отправлений, указанные Вами в обращении (03402428668, 605911524513), не являются почтовыми регистрационными номерами, принятыми Всемирным почтовым союзом, однако могут являться внутренними регистрационными номерами отправителя или почтовой службы страны подачи отправления. На территории Республики Беларусь данный тип номеров при обработке почтовых отправлений не используется. Отправления данной категории поступают, обрабатываются и вручаются адресатам на территории Республики Беларусь простым порядком (без приписки к сопроводительным документам, вручаются без расписки), тем самым установить факт поступления данных отправлений на территорию нашей страны не представляется возможным.
Согласно п. 152 гл. 19 Правил оказания услуг почтовой связи общего пользования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 сентября 2004 № 1111 и п. 1 ст. 5 Всемирной почтовой конвенции (Доха, 2012), почтовое отправление принадлежит отправителю до момента его доставки (вручения) адресату.
Одновременно сообщается, что РУП «Белпочта» (официальный сайт http://www.belpost.by) не несет ответственности за информацию о прохождении почтовых отправлений, размещенную на иных Интернет-сайтах.
Обжаловать ответ на данное обращение Вы можете в вышестоящей организации производства «Минская почта», которой является РУП «Белпочта», адрес: пр-т Независимости, д. 10, 220050, г. Минск.
С уважением,
заместитель начальника
производства «Минская почта» Е.В.Прокопеня
Все записи о трекинге посылок делает почта (в том числе о размещении в зоне таможенного контроля и его завершении). Если у Вас вход и выход на таможню занимают минуту - это сейчас не повод для паники. Ожидайте следующей записи спокойно!
Где-нибудь на каком-нибудь перевалочном пункте или на каком-нибудь складе.
Просто ждите. Если прошло больше 3-4 недель и невтерпеж, попробуйте зайти на сайт Белпочты и написать там запрос о том, где Ваша посылка (если у Вас есть трэк номер). Но лучше просто ожидайте.
PI-3 - посылки (вес от 2 кг)
PI-4 - таможенный союз
Иногда PI4 присоединяется к разгребанию завалов на PI2, Pi3 тоже.
А вообще какая Вам разница, через что оно идет, лишь бы шло.
Для EMS - что за день досмотреть посылку не успевают и переносят досмотр на следующий день.
Для всех - то, что таможня может подготовить запрос на подтверждение стоимости вложения (последнее время для PI2 так и случается), и то, что таможня собралась наложить пошлину, и еще много разных причин.
В любом случае, пока не нужно беспокоиться. Если придет запрос на подтвержение стоимости, тогда и будете думать - подтверждать или не подтверждать.
А пока просто ожидайте развития событий в течение 3-5 рабочих дней.
Если нет документов для подтверждения, или другие причины, ищите ответы или задавайте вопросы в одной из этих тем
Посылки из-за границы: таможенные и налоговые платежи
Посылки из-за границы Вопросы-Ответы
Статус «Прием отправления у отправителя» — эта запись означает, что почтовое отправление только принято в почтовом отделении у отправителя.
Статус «Отправка отправления» — означает, что почтовое отправление отправлено из учреждения международного почтового обмена места приема в страну назначения.
Статус «Получение отправления в учреждении обмена» - эта запись означает, что почтовое отправление поступило на территорию Республики Беларусь в учреждение международного почтового обмена Минск.
Статус Прохождение по таможенной зоне или «Размещение отправления в зоне таможенного контроля» - из данного статуса следует, что почтовое отправление включено в перечень для передачи таможенным органам для прохождения процедуры таможенного осмотра или таможенного досмотра.
Статус «Запись информации таможни об отправлении» — эта запись означает, что по решению инспектора таможни данное отправление по каким-либо причинам было задержано. Отправление может быть задержано для проведения таможенного осмотра, для начисления таможенных платежей, для уточнения стоимости, для получения дополнительных сведений. В случае необходимости предоставления дополнительных сведений по отправлению в адрес получателя будет направлено уведомление, в котором будет указано какие сведения необходимо предоставить таможенному инспектору для дальнейшей обработки почтового отправления.
Статус «Для передачи в таможню необходимо уточнить данные» - эта запись означает, что при подготовке почтового отправления для передачи на таможенный контроль был установлен факт отсутствия таможенной декларации (не полностью заполненной) либо возникли проблемы с адресными данными получателя(указано только фамилия или только имя, фамилия и инициалы, а/я, до востребования). При появлении такого статуса требуется заполнить прилагаемую форму — «Форма для заполнения», в противном случае отправление будет возвращено отправителю. Данные в форму необходимо вносить только один раз. Неоднократно введенные данные замедляют процесс обработки. При выдаче адресату таких почтовых отправлений в отделении почтовой связи, с него будет взыскиваться дополнительный тариф за корректировку адресных данных на отправлении и (или) за представление недостающих сведений в таможенную декларацию в соответствии с действующими тарифами.
Статус «Введенные данные сохранены» — этот статус означает, что внесенные данные в форму сохранены успешно.
Статус «Завершение таможенного контроля» — запись означает, что завершена процедура таможенного контроля.
Статус «Отправка отправления в местное учреждение» и статус «Передано из Минск (200400) ПОПП в …..(ХХХХХ)» - записи означают, что почтовое отправление после обработки согласно технологическому процессу из учреждения международного почтового обмена направлено в ХХХХХ.
Статус «Поступило в участок обработки почты….. (ХХХХХ)» - запись означает, что почтовое отправление прибыло в отделение почтовой связи получателя.
Статус «Попытка доставки» — запись означает, что почтовое отправление прибыло в отделение почтовой связи, почтальону передано извещение о поступлении отправления для доставки адресату. Доставка осуществляется в день прибытия отправления в отделение почтовой связи или на следующий день (если отправление поступило в отделение после окончания рабочего дня почтальона).
Если данная запись появилась в отношении посылки, то она означает, что по адресу получателя направлена посылка для доставки на дом либо направлено извещение о поступлении посылки в его адрес.
Статус «Доставлено, вручено» — запись означает, что отправление получено адресатом.
А что за новый статус такой на Белпочте: Прохождение по таможенной зоне (см. http://declaration.belpost.by) MINSK PI 2"?
Тоже самое, что раньше называлось Размещено/возвращено в/c зоны таможенного контроля.
Если при переходе по указанной ссылке только текст без таблицы с трекингом, то значит посылка еще не обработана таможней.
Если есть какие-то записи в таблице, то читайте их внимательно - выпуск разрешен, передано на ручной досмотр и т.д.
В случае записи передано на СВХ возможен приход письма на уточнение информации по посылке. Срок ожидания письма до двух недель (по сообщениям посетителей темы).
Поступило в участок обработки почты (XXXXXX) - эта запись означает, что оно уже на почте с индексом XXXXXX
Получение отправления в учреждении доставки, вход - аналогично
и следующая запись перед получением
Первая попытка доставки (XXXXXX) - запись означает, что на почтовое отправление распечатали извещение, которое почтальон в ближайший рабочий день вбросит в почтовый ящик
Почтовые отправления выдаются на основании:
документа, удостоверяющего личность;
водительского удостоверения;
военного билета военнослужащего срочной службы;
справки об обращении с ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь — для получения заказных отправлений письменной корреспонденции;
свидетельства о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь;
свидетельства о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь (в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность).
За заявление, поданное отправителем (получателем) о возвращении международного почтового отправления, исправлении адреса, за предоставление недостающих сведений в таможенную декларацию - 3,54 бел. рубля (Информация отсюда по состоянию на июль 2017 года)
(на сайте Белпочты вставите свой трек номер и появится ссылка для уточнения информации)
Также если вслед за Завершение таможенного контроля MINSK PI 2 идет Отправка отправления из учреждения обмена MINSK PI 2, то читайте ниже:
Неправильно заполненные почтовые отправления возвращаются отправителю.
Пояснения:
1. Если Вы не указали адрес (например, без номера дома и квартиры).
2. Если Вы не указали Имя и Фамилию.
3. Если отправитель неправильно заполнил таможенную декларацию CN22 или CN23.
В 1 и 2 случае Ваша вина - договаривайтесь с продавцом, чтобы после получения выслал повторно. Если что, придется повторно платить за доставку.
В 3 случае вина отправителя. Договаривайтесь как получится...
Если новая запись несколько дней не появляется, то попробуйте связаться с почтой и прояснить ситуацию там. Может быть назад посылку не отправят, а уточнят у Вас информацию, за что потом возьмут сколько-то денег, затем отправят посылку на таможню повторно
Не вставляйте, пожалуйста, картинки с трекингом Ваших посылок. Приводите эту информацию в текстовом виде, чтобы другие могли найти ее с помощью поиска в сообщениях темы.
Публикуя сообщения типа " жду мою посылочку, магия форума, помоги" (не содержащие информации о перемещении почтового отправления и страны отправителя), вы нарушаете пункт правил 3.5.18
Публикуя свои трек номера без трекинга с сайта Белпочты или других сайтов, Вы отнимаете чужое время. Не нужно так делать, уважайте других!
Вопрос: что значит MUC, PEK, FRA, VIE, NULL PEK, NULL, FRA и т.д.?
Ответ: Сходите на сайт http://www.17track.net/, вбейте свой трек номер, полученный китайский результат отдайте гуглпереводчику. Он ответит, через какой транзитный город идет Ваша посылка. Но не задавайте потом вопросов, почему оно по кругу или как-то еще... Мы не знаем. А Вы просто ожидайте.
[Продавец дал мне трек номер, а он не трекается. Что делать?
Когда дал? Только что? Вчера? На большинстве сайтов написано, что посылка начнет отслеживаться через несколько дней. Более того, продавец может взять трек номер заранее и сообщит его Вам, а посылку на почту занесет завтра-послезавтра.
В общем, пробуйте проверять посылку на разных сайтах. За неделю - 10 дней не объявится, обратитесь к продавцу.
Что за трек номера Сингапурской почты RF..SG, RQ..SG, RE..SE
Возможно в случае Сингапурской почты трэкномер формата RF..SG - это 4px -более быстрая доставка до места экспорта.
RQ..SG - Quantum Solutions , так же известен как Ezyparcels - "is a one-stop cost-effective solution powered by Quantium Solutions"
Экспорт с момента получения в среднем 5-7 дней (пробивается на belpost.by).
Слежение Singapore Post RQ..SG
В трекинфо всегда 2 записи, получение и отправка в ATC (Airmail Transit Centre). Из полезного: вес, имя получателя, страна/город.
Также об этих трекномерах можно почитать в шапке этой темы http://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?f=21&t=4164
Продавец дал мне трек номер, начинающийся на RB. Это что, морем?
Ага Еще спросите, Минским?
Вторая буква это никакой не способ пересылки. Вторая буква может определять почтовую компанию, осуществляющую доставку посылки до мест транзита/экспорта и не более того. А может и не определять. Все зависит от того, какой массив трэкномеров им попадется. Не обращайте внимания на эту букву и не дурите себе голову.
Моя посылка больше 10 дней назад поступила в ММО и все не идет на таможню. Что делать?
Попробуйте написать обращение на сайте Белпочты.
Как вариант, на Вашей посылке неправильно указан адрес получателя.
Можно попробовать позвонить по телефону в Минске 222 72 30 - Начальник отдела Жанна Львовна, зам - Светлана Эдуардовна.
Информация взята отсюда
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2547841&start=34540#p46733880
А что это за запись такая: Передано таможне (размещение в зоне таможенного контроля) MINSK PI 2 (PI3, PI4)? Моя посылка еще и через таможню идет?
Да, конечно! Причем может пробыть там и 1 день и две недели... Как "карта ляжет".
Статусы "Размещение отправления в зоне таможенного контроля"
"Подготовлено для передачи в таможню",
"Завершение таможенного контроля" - Подскажите, что это означает?]
А Вы по-русски читать умеете? Да?! Ну так прочтите еще раз.
Например, подготовлено для передачи в таможню.
Какое из слов Вам здесь непонятно?
Иногда этот статус может идти после статуса "Передано таможне".
Не обращайте внимания. Не беспокойте других и не беспокойтесь сами. Просто ожидайте дальше.
БелПочта http://vopr.belpost.by/index1.php
Минская региональная Таможня (http://mrt.customs.gov.by/default.aspx?pg=4d99b15a-deee-45e2-a17e-2859e129b0fd), обращение отправлять на адрес mrt@customs.gov.by
Закон об обращениях граждан и юридических лиц
Обращаю Ваше внимание на некоторые статьи Закона:
Статья 11 пункт 2. Жалобы могут быть поданы заявителями в течение трех лет со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении их прав, свобод и (или) законных интересов.
На основании статьи 12 пункта 2
Электронное обращение гражданина в обязательном порядке должно содержать:
фамилию, собственное имя, отчество либо инициалы гражданина;
адрес места жительства (места пребывания) гражданина;
изложение сути обращения;
адрес электронной почты гражданина.
Статья 17 пункт 3. Письменные обращения должны быть рассмотрены не позднее пятнадцати дней, а обращения, требующие дополнительного изучения и проверки, – не позднее одного месяца, если иной срок не установлен законодательными актами.
Статья 18 пункт 1. ... В случае, если в письменных ответах на письменные обращения содержатся решения о полном или частичном отказе в удовлетворении обращений либо об оставлении обращений без рассмотрения по существу, в таких ответах указывается порядок их обжалования.
Статья 25. Рассмотрение электронных обращений
Пункт 5. Ответы на электронные обращения, а также уведомления заявителей об оставлении их электронных обращений без рассмотрения по существу, о направлении электронных обращений для рассмотрения организациям в соответствии с их компетенцией, прекращении переписки, продлении срока рассмотрения обращений направляются на адрес электронной почты заявителей, указанный в электронных обращениях, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящего пункта.
На электронные обращения даются письменные ответы (письменные уведомления) в случаях, если заявитель в своем электронном обращении просит направить письменный ответ (письменное уведомление) либо в электронном обращении отсутствует адрес электронной почты, а также в случае, когда решение о направлении письменного ответа (письменного уведомления) принято руководителем государственного органа или иной государственной организации, рассматривающих электронные обращения, или уполномоченным им лицом.
Если ответом останетесь недовольны - можно жаловаться дальше.
Например,
в Министерство связи http://www.mpt.gov.by/ru/new_page_5_4_15121/
в Государственный Таможенный Комитет http://gtk.gov.by/ru/social_reception/fiz
или в КГК http://www.kgk.gov.by/ru/priemnaya/electronnoe-pismo
Сервисы слежения
Слежение за почтовыми отправлениями от Белпочта - главный сервер отслеживания для получателей в Республике Беларусь
Англоязычная версия трекера Белпочты, откуда могут брать информацию другие сайты отслеживания
Ссылка для получения трек номера формата R..EE, S..EE, отправленного через SF-Express (SF Parcel) c трек-номером из 12 цифр.
TrackChecker - незаменимый помощник в отслеживании состояния Ваших посылок.
USPS и доставка из США. Обзор и рекомендации.
Слежение Hongkong Post (на Белпочте может трекаться при отправлении, а может и только как будет в Минске)
Слежение Singapore Post (слева выбрать Track Item)
Слежение Singapore Post RF..SG
Слежение Singapore Post RQ..SG
Слежение Royal Mail
Слежение Canada Post
Слежение Deutsche Post
Слежение Почта России
Слежение Freipost (...FJ)
Трекинг Китайской почты - intmail (показывает NULL)
Слежение FlytExpress - только до вылета (Axxxxxxxxxxxxxxx)
DHL Global Mail, в том числе iHerb - поступление на почту отправителя (формат номера 12345678-0)
Еще несколько сайтов-сервисов, через которые можно пытаться отследить свою посылку (берут информацию с сайтов почт, перечисленных выше)
17track.net
http://post-tracker.ru/
http://www.sao.cn/en/index/home.jsp (выдает много ненужной, ошибочной и непонятной информации)
http://gdeposylka.ru/
http://trackitonline.ru/
С пользовательской, неофициальной статистикой прихода почтовых отправлений в Беларусь можно ознакомиться здесь: waitpost.ru - также берет информацию с официальных сайтов почт.
Там же Вы можете вносить, проверять и сохранять свои трэк-номера, но помните, что любая персональная информация, которую Вы размещаете в интернете, потенциально становится доступной всем.
Телефоны для справок
По вопросам прохождения посылок на почте лучше всего звонить по номеру телефона 154.
222-72-28 (ПТО "Минская почта" ) -> 293-59-67 (EMS) -> 293-59-80 (EMS окно выдачи) -> 219-47-15 (EMS доставка)
отдел таможенного оформления и контроля № 9 - начальник отдела Сидорович Алексей Мирославович: 279-11-18
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